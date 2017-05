Apple en Nokia begraven strijdbijl

"Dit is waardevolle afspraak tussen Nokia en Apple, het verandert onze relatie met Apple van tegenstanders in de rechtszaal naar zakenpartners die met elkaar samenwerken in het voordeel van consumenten", aldus Maria Varsellona. Varsellona, Chief Legal Officer bij Nokia, is verantwoordelijk voor alle patenten van Nokia.

Apple heeft in een persbericht laten weten samen te werken met Nokia. Het bedrijf uit Finland zal verschillende netwerkinfrastructuur producten en diensten leveren aan Apple en Apple zal Nokia's digital health producten voeren onder in Apple (online en retail) stores.

"Wij zijn blij met deze oplossing en wij kijken er naar uit onze zakenrelatie met Nokia verder uit te breiden", zegt Jeff Williams, COO bij Apple.

De bedrijven liggen al sinds 2009 met elkaar in de clinch over verschillende patenten en nu deze ruzie eindelijk voorbij is, kunnen de bedrijven elkaar eindelijk helpen in plaats van tegenwerken. "Deze overeenkomst zal onze samenwerking versterken," zegt Basil Alwan van Nokia. "Wij kijken er naar uit om Apple te ondersteunen."