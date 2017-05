IT-experts: Red de analoge wereld!

Als we klaar willen zijn voor een betrouwbare digitale wereld, is het verstandig om te blijven investeren in een analoge, zo beargumenteren IT-jurist Emily Frye en beveiligingsdeskundige Quentin Hodgson van MITRE in een blogpost. En daar moeten we nu naar kijken, want kennis en vaardigheden over analoge technologieën verdwijnt met de komst van een nieuwe generatie.

Water- en andere leidingen

Omdat we nóg sterker afhankelijk raken van digitale middelen, is redundancy voor het geval we te maken krijgen met uitval cruciaal. Het duo vergelijkt het verdwijnen van koperlijnen met pompsystemen bij waterleidingsbedrijven. Specialisten van nu bedienen een digitale infrastructuur en mensen met kennis over oude analoge pompen gaan met pensioen of zijn dat al.

Bij grootschalige uitval van moderne netwerken is wel opeens kennis nodig over bijvoorbeeld PSTN en 'verouderde' schakeltechnieken. Volgens de specialisten is hier niet eens veel investering voor nodig, ze roepen de wereld op om een klein stukje van deze specialisaties te behouden terwijl we verder werken aan modernisering naar volledig digitaal.