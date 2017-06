'Smartphone voor kinderen net zo verslavend als cocaïne en alcohol'

De therapeute vraagt zich af waarom men zo weinig aandacht besteedt aan deze gevaren terwijl men zich wel zo druk maakt over drugs en alcohol? "Smartphones triggeren dezelfde hersenimpulsen."

"Als mensen denken aan een verslaving, denkt men al gauw aan een substantie, maar het gaat meer om een gedragspatroon dat zich op meerdere manieren van manifesteren. Denk aan eetobsessies, zelfmutilatie en sexting."

Saligari uit haar zorgen nadat bekend werd dat er in het Verenigd Koninkrijk en Amerika meerdere berichten naar buiten kwamen dat jonge kinderen (12 -15 jaar) moeten worden behandeld voor digitale technologie-verslaving.

"Smartphones, tablets en andere mobiele apparaten zijn zo stimulerend en vermakend dat het natuurlijke instincten om te bewegen, ontdekken en sociaal te interacteren omzeilt," aldus Hilarie Cash, oprichter van afkickkliniek The Restart Life.

Cash liet in een in een interview met Skynews weten dat het belangrijk is vaste tijden in te plannen voor kinderen om de schade te beperken. Daarnaast is het belangrijk te praten met je kinderen over hoeveel tijd oké is en wanneer het de spuigaten uitloopt. Zeker als het gebruik van de apparaten familierelaties, verantwoordelijkheden en slaap verstoort."

Niet te laat

Cash laat verder weten dat er nog hoop is. "Als je deze verslaving in een vroeg stadium opmerkt, kan je kinderen nog leren zelfregulering toe te passen zodat je niet als ouder zelf steeds hoeft in te grijpen." De expert zegt verder dat zelf afspraken maken met je kinderen een goede balans te vinden in het gebruik van mobiele apparaten en "de rest van de vrije tijd".

Het is overigens niet de eerste keer dat experts aan de bel trekken. In 2015 waarschuwde ACARA dat het massale gebruik van smartphones en tablets op scholen een slopende uitwerking heeft op de ICT-vaardigheden van scholieren tussen de twaalf en zestien jaar.

Ook de University School of Medicine in Boston liet weten dat veelvuldig gebruik van mobiele apparaten een negatieve uitwerking had op de gedragsontwikkeling van jonge kinderen.