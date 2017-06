Waarom AMD's Radeon videokaarten zo slecht beschikbaar zijn

Niet alleen entry-level videokaarten maar ook betere kaarten als de RX 570 en 580 zijn moeilijk te vinden of worden voor veel meer geld aangeboden dan ze op dit moment waard zijn. Kopen gamers deze kaarten massaal op nu bekend is dat de Radeon RX Vega-kaarten pas eind juli op de markt komen? Het antwoord is: "Nee".

Miners

Niet gamers, maar miners lijken de kaarten massaal op te komen. Computer Base vroeg aan hardware-fabrikanten waar dit tekort vandaan kwam en het antwoord was kort en bondig: "Miners".

Het "minen" van Cryptovaluta kan tegenwoordig gedaan worden met videokaarten en AMD's videokaarten lenen zich uitstekend voor deze taak. Enkele jaren geleden waren Bitcoin en Litecoin-miners druk bezig met het zo snel mogelijk binnenhalen van coins met behulp van AMD-videokaarten wat zorgde voor een groot tekort in 2013. Tegenwoordig is het niet meer efficiënt om op deze manier coins te minen en men stapte over naar specifieke ASIC-hardware waardoor de gigantische vraag naar AMD-kaarten afnam... tot nu.





Op de volgende pagina: Een "nieuwe" speler op de markt