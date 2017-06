Apple loopt achter de meute aan

Of is het een inhaalslag? Maak mij maar wakker wanneer het bedrijf echt iets innovatiefs aankondigt.

Misschien dat men mij een zure oude man gaat vinden, maar ik was niet echt onder de indruk van de WWDC. Ik had niet verwacht dat het bedrijf echt nieuwe, betekenisvolle producten zou aankondigen en ik heb gelijk gekregen.

Het enige nieuws dat mij een beetje deed opveren was dat Apple eindelijk is gestopt met het verwaarlozen van de Mac. De nieuwe iMac Pro- met gloegnieuwe Intel Xeon processor, AMD Radeon Vega videokaart, Flash architectuur, 128 GB RAM en 10 GB Ethernet is niet alleen de snelste Mac ooit, maar waarschijnlijk ook een van de snelste pc's in het algemeen. En dat mag ook wel voor dat geld (5000 euro).

Ook de MacBook en MacBook Pro-modellen hebben een upgrade gekregen. De nieuwe computers hebben een 7th-gen Intel Kaby Lake-processor, betere grafische mogelijkheden en snellere opslag aan boord en hetzelfde geldt voor de nieuwe 21.5 en 27-inch iMacs. Deze computers bevatten eveneens Kaby Lake-processoren, betere schermen snellere opslag en verbeterde GPUs.

In al deze gevallen gaat het echter om evolutie en niet om revolutie. Begrijp mij niet verkeerd, het zijn mooie computers en voor 1299 euro zou ik graag zo'n ding op m'n bureau hebben staan, maar echt revolutionair is het niet. Apple zou deze verbeteringen sowieso al (moeten) doorvoeren. Waarschijnlijk hebben ze (zeker als je naar de iMac Pro kijkt) de hete adem van Microsoft in de nek gevoeld.