Door machine verslagen Kasparov bejubelt machines

De eerste versie van IBM's Deep Blue legde het overigens nog af tegen Kasparov, maar een nieuwe versie haalde in 1996 wereldwijd het nieuws toen hij de meester versloeg. Inmiddels zijn machines vele malen intelligenter: Deep Blue was een schaakcomputer die per zet mogelijke scenario's afliep en steeds de beste selecteerde.

Een brute-force-aanpak dus. Inmiddels kunnen machines spellen aan met incomplete informatie als No-Limit Hold'em en spellen met bijna niet te overziene aantallen mogelijke scenario's bij elke afzonderlijke zet als Go.

Que sera, sera

Kapsarov omarmt AI en zegt tegenover de BBC dat de komst van AI simpelweg vooruitgang is waar we ons niet tegen moeten verzetten. De door een machine verslagen grootmeester vindt dat we niet bang moeten zijn voor machines. "De toekomst is en selffulfilling prophecy: als we er negatief over zijn, zal er iets negatiefs gebeuren."

"Mensen zeggen: 'we weten niet wat er gaat gebeuren'. Fantastisch, dat is juist de reden dat we het moeten doen." Garri Kasparov praat ook nog over zijn nederlaag tegen Deep Blue en hoewel dat voor hem schokkend was, beseft hij nu dat de schaakcomputer geen intelligente machine was. "Hij was zo slim als een wekker. Een dure, miljoenenkostende wekker, maar nog steeds een wekker."

Machine loopt vast

Deep Blue versloeg zijn menselijke tegenstander overigens doordat hij vastliep. In zijn eerste partij tegen Kasparov deed hij als terugvaloptie een willekeurige zet. De grootmeester raakte hierdoor van slag en vermoedde dat 'de intelligentie' iets wist wat hij niet wist. Dat veranderde ook de vervolgpartijen, waardoor Kasparov anders en langzamer speelde en de machine als slimmer beoordeelde dan hij was.