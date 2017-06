5 verrassende weetjes over smartglasses

Emirates Airlines wil cabinepersoneel uitrusten met een slimme bril, zo werd onlangs bekend. Met een HUD krijgt personeel zo passagiersinformatie te zien, ook realtime gegevens van de reiziger, zodat mensen bediend worden door iemand die ze lijkt te kennen en weten wat ze willen en nodig hebben.

Dit is een van de vele ontwikkelingen de laatste tijd die vijf weetjes over de aankomende techrevolutie benadrukken. Het gaat om meer dan 'computer, maar dan op het gezicht' en verandert fundamenteel de manier waarop we functioneren. Het is daarmee een omslag die meer lijkt op de komst van destijds de pc en tien jaar geleden de smartphone: hoe we werken is nooit meer hetzelfde geworden.

1. Google Glass was een succes

De bekendste slimme bril is die van Google. Het verhaal is dat Google haast maakte om het product op de markt te drukken, het publiek het afwees en het faalde. De waarheid is dat het een opvallend en kostbaar bètaprogramma was met het expliciete doel om te testen waar de technologie voor gebruikt kon worden. Google leerde wat er te leren viel en haalde Glass uit het lab en bracht de resultaten naar een divisie waar producten worden ontwikkeld.

Het eerste Google Glass-product is Glass at Work. Google heeft een developersprogramma waarin zakelijke applicaties worden gebouwd voor Glass. Een van de groostste gebruikers is Boeing, waar personeel de slimme bril gebruikt om vliegtuigen te bouwen.

Dat gaat om een complex proces om de bedrading van de elektrische systemen aan boord te verbinden. Dat vereist enorm veel kennis. Met Google Glass kunnen mensen werken zodat ze alle complexiteiten van de bedrading direct kunnen zien. Ze hebben daarmee perfecte kennis en houden hun handen vrij om werk sneller te verrichten.

Het wordt ook gebruikt in de farmaceutische industrie, zowel voor onderzoek als klinisch. Nog een inspirerend project van Stanford University, het Autism Glass Project, gebruikt Glass om kinderen met autisme te helpen emotionele banden te vormen met anderen door stemmingen af te lezen van gezichten en hulp te bieden met andere vormen van emotionele communicatie.

Kortom, dit zijn allemaal voorbeelden van projecten waarmee met succes is gekeken naar in welke scenario's Glass nuttig kan zijn.