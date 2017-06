De mens zal winnen van AI in een derde wereldoorlog

Ma heeft tijdens de Gateway '17 conferentie in Detroit in een interview met CNBC laten weten wat de mensheid de komende 30 jaar allemaal te wachten staat. De Alibaba-oprichter is bezig met een wereldwijde tour om het bedrijf te promoten

Grote bedrijven als Apple, Alphabet en Amazon zijn op dit moment zo dominant dat sommige critici zeggen dat het grenst aan monopolies. De macht van grote bedrijven zal echter de komende jaren afnemen nu steeds meer kleine bedrijven via het internet gevonden worden door consumenten. "grootschaligheid was het standaardmodel, gepersonaliseerde producten zijn de toekomst," aldus Ma.

Kunstmatige Intelligentie

Ma liet verder weten dat kunstmatige intelligentie en globalisatie de redenen zijn dat hij nu bezig is met deze tour. "Ik praat met alle overheden en leiders om snel te schakelen, als zij dat niet doen, ontstaan er problemen. Ik geloof dat je het dak moet repareren als het nog functioneel is."

Het inzetten van van kunstmatige intelligentie kan grote voordelen opleveren voor de mensheid. "Ik denk dat we de komende dertig jaar de gemiddelde mens nog maar vier uur per dag werkt en misschien vier dagenin de week, Mijn grootvader werkte 16 uur per dag op het land en hij dacht dat hij het erg druk had. Wij werken gemiddeld acht uur, vijf dagen in de week en wij denken dat wij het erg druk hebben," zegt Ma.

Toch maakt hij zich ook zorgen over de grote inzet van kunstmatige intelligentie. " De eerste technologische revolutie bracht de eerste wereldoorlog voort, de tweede technologische revolutie de tweede wereldoorlog. Dit is de derde technologische revolutie." Ma denkt overigens dat als deze oorlog uitbreekt, de mensheid zal winnen. "Machines zullen nooit de wijsheid en ervaringen krijgen die wij als mens krijgen."