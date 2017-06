6 pijnlijke boetes voor Google

Vandaag kreeg Google een recordboete van de Europese Unie wegens het bevorderen van de eigen Shopping-resultaten, waarmee andere prijsvergelijkers werden benadeeld. Google moet 2,4 miljard euro ophoesten en zijn praktijken binnen 90 dagen aanpassen, op straffe van een aanvullende straf van 5 procent van de dagelijkse wereldwijde omzet per dag, wat neerkomt op een slordige 12 miljoen euro per dag.

Het is zeker niet de eerste keer dat Google in de problemen komt bij diverse landen wegens privacyschendingen, antitrustpraktijken en andere zaken. Een terugblik op een aantal van deze pijnlijke incidenten:

Wifi-sniffen

Over de hele wereld kwam Google in de problemen door het sniffen van draadloze netwerken. Dat deed het bedrijf met rondrijdende streetview-auto's die ook meteen SSID's en MAC-adressen oppikten van omwonenden en dat is in strijd met de privacywetgeving van vrijwel alle landen waar de auto's rondreden.

Onder meer in Nederland probeerde Google in te brengen dat SSID's en MAC-adressen geen persoonsgegevens zijn, maar de CBP, de toenmalige Autoriteit Persoonsgegevens, vond dat naar apparaten of individuen herleidbare gegevens wel degelijk identificerend zijn. In onder meer de VS, Engeland, Noorwegen en Nederland volgden onderzoeken, tikken op de vingers en boetes variƫrend van tienduizenden tot miljoenen euro's.