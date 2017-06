Gebruikers worden niet blij van virtuele assistenten

Adobe heeft de resultaten van een enquête gepubliceerd over spraakassistenten als Siri en Google Home. Daarin wordt gesteld dat virtuele assistenten op het punt staan door te breken. Vooral in IoT-apparaten als in Echo en Google Home zit een groeipotentie, maar dan moet er nog wel een obstakel uit de weg geruimd worden.

En dat is de weinig enthousiaste houding van gebruikers die daadwerkelijk ervaring hebben met zulke apparaten. Van de onderzochte consumenten is 37 procent tevreden, maar eveneens 37 procent is ontevreden over de functionaliteit. De overige 26 procent omschreef de functionaliteit als 'oké'. Dat is problematisch voor de toekomst van virtuele assistenten.

Het bedrijf zoekt de positieve noot en stelt: "Het enthousiasme voor de apparaten is er en de verkoop stijgt, maar het verbeteren van klanttevredenheid zou kunnen leiden tot een gezonde stijging van de verkoop."