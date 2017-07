Microsoft: Bedankt voor het kopiëren van ons idee, Apple

Ryan Gavin, General Manager van de Microsoft Surface, maakte in een interview duidelijk dat Apple tegenwoordig naar Microsoft kijkt voor het opdoen van nieuwe ideeën. De iPad pro is daar een typisch voorbeeld van. "Denk er maar over na. Als wij naar Apple hadden gekeken, hadden wij niet zoiets als een Surface Pro of Surface Book gemaakt. Wij zitten al erg lang in de 2-in-1-markt en hebben daarvan geleerd. Maar toen de surface uiteindelijk uit kwam was iedereen sceptisch, waaronder Apple. Toch volgden zij snel en de iPad Pro was het resultaat," aldus Gavin.

Tegelijkertijd zegt de Surface Manager niet (meer) naar Apple te kijken en zelf met het idee te zijn gekomen en te werken aan een "tablet die je laptop kan vervangen", de Surface Pro. Op de vraag waarom het bedrijf dit apparaat in de markt heeft gezet antwoordt Gavin "omdat de klant het wil."

Surface Laptop

Gavin grijpt dit interview aan om meteen even de nieuwe Surface Laptop aan te prijzen. "Als je geen gebruik maakt van de veelzijdigheid van de Surface Pro of niet de kracht van de Surface Book wilt, dan kan je beter kijken naar de [Surface] Laptop. Deze computer komt met een nieuwe, lichtere versie van Windows (Windows 10S)."

Microsoft probeert met de Surface Laptop de concurrentie aan te gaan met Google Chromebook en de scholen voor zich te winnen. Waarop Google op z'n beurt weer zegt dat Microsoft het idee van de zoekgigant heeft "geleend".