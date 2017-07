Adblockers slopen piraterij-sites

Het aantal gebruikers met een adblocker groeit gestaag en beheerders van piraterij-websites beginnen dat te merken. "De torrentsite-economie is in een slechte staat, winsten zijn erg laag vergeleken met voorgaande jaren," zegt een anonieme Torrentsite-eigenaar in een interview met TorrentFreak.

Op dit moment gebruikt 40 procent van de bezoekers een ad-blocker, maar nu Google standaard een ad-blocker mee gaat leveren met de Chrome browser, zal dat aantal veel groter worden. De anonieme eigenaar zegt dat een derde van alle bezoekers op z'n site Chrome gebruikt. "Chrome's ad-blocker zal torrent sites kapotmaken.

Beheerders zullen hun kosten niet meer kunnen dekken en geld uit eigen zak moeten gebruiken om de sites in de lucht te kunnen houden. Ik kan dat zelf niet doen," zegt de beheerder. Hij meldt verder dat hij het nu al moeilijk heeft om alle kosten te betalen en de kans dat de site ophoudt te bestaan als er meer advertenties worden geblokkeerd is groot.

De gemiddelde gebruiker is niet bereid te betalen voor toegang tot zulke sites dus dat is ook geen optie en het vragen om vrijwillige donaties zet ook geen zoden aan de dijk.

Het enige dat beheerders nog kunnen proberen is om minder irritante advertenties te serveren zodat deze wel standaard door Google's filter heen zullen komen, maar aangezien de gemiddelde torrentsite-adverteerder in een lagere rang zit, is de kans op "schonere" advertenties klein.

