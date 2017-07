12 teleurstellende tech-hypes van dit jaar

1. Chatbots

Omdat ik voor een zoekbedrijf werk (Lucidworks, met chatbotproducten) is het wellicht ironisch te noemen dat ik dit een geoverhypet concept vind. Het is niet dat ik denk dat natuurlijke taal en spraakzoeken geen prachtige toekomst hebben, maar chatbots zijn alleen maar nuttig als interface - een manier om bijvoorbeeld zoekopdrachten te verfijnen om beter te vinden wat je zoekt.

Al die andere toepassingen, zoals digitale verkopers of chatbots als helpdeskmedewerkers zijn simpelweg IVR-systemen (spraakcomputers) in een nieuw jasje. Je kent die bots wel van telefoonnummers waar je in plaats van een keuzemenu spraakopdrachten moet geven en eigenlijk moet raden wat ze willen dat je vraagt.

Chatbots zijn nutig als interface voor zoekopdrachten en voor de rest zijn het IVR-systemen. Je kunt in plaats van zo'n systeem net zo goed uitwijken naar een website of app die je meteen de informatie geeft, dan via en raad-het-plaatje-interface die een dergelijke bot met zich meebrengt.