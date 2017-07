IoT-rattenval jaagt op rioolratten

De inzet van IoT begon toen een Europese manager een artikel las over een rattenplaag in Kopenhagen, vertekt Anticimex-CEO Daniel Spahr. Er werd een rattenval ontwikkeld met bewegingsdetector om in het riool te gebruiken. Het systeem vereiste dat er eens per maand een ongediertebestrijder een controlerend rondje langs alle vallen moest maken.

Low-tech telemetrie

"Maar hoe zit het met de andere 29 dagen van de maand? Met een digitale val weet je wat er is gebeurd", aldus Spahr. De slimme rattenvallen sturen telemetrie terug of er beweging is gedetecteerd en of een val is geactiveerd. Ze hebben een verwisselbare accu aan boord en sturen een waarschuwing als deze moet worden vervangen of als er ander onderhoud nodig is.

Het netwerkgedeelte wordt gedaan met simkaarten en sms'jes naar een centrale hub in Denemarken, waarmee het team 24 uur per dag kan zien wat de status van de vallen is. De low-tech communicatiemethode heeft als aanvullend voordeel dat het relatief veilig is: het is lastig om een systeem te hacken met een sms'je.

Pilot in Finland

Het begon heel rudimentair. "In het begin was het een systeem dat basale rapportages deed, maar in feite was het een rechttoe-rechtaan database." Een softwarebedrijf genaam IFS heeft een IoT-platform gebouwd, waarmee data in een nuttigere repository wordt verwerkt.

Spahr vertelt dat Anticimex sinds april aan het platform werkt en de pilot vindt plaats in Finland. Inmiddels wordt er naar de data gekeken om te zien hoe de bedrijfsvoering efficiënter kan worden gemaakt. Zo kan met beter zicht op accuduur - inclusief een beeld van wanneer slechte units moeten worden vervangen - helpen met het plannen van resources.

Anticmex wil wereldwijde ongediertetrends volgen, zodat sales en marketing hun werk op specifieke regio's kunnen richten. Op lange termijn wil het bedrijf zijn data makkelijker beschikbaar stellen aan klanten, zodat ze kunnen zien hoe ongedierte wordt bestreden op hun locaties.