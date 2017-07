Stream-rippen is het nieuwe downloaden

15 procent van volwassen internetgebruikers en 33 procent van jongeren tussen de 16 en 24 jaar maakt gebruik van illegale diensten om streams en online-content mee te rippen zodat deze opgeslagen kunnen worden op de harde schijf. Het gebruik van stream-ripping sites is met 141,3 procent toegenomen tussen 2014 en 2016.

Uit het onderzoek van het Intellectual Property Office en de PSR For Music blijkt verder dat in september vorig jaar 498.681 keer gebruik is gemaakt van sites, en apps om muziek van bijvoorbeeld Spotify en Youtube-videoclips te rippen. Zogenaamde Cyberlocker-sites als Dropbox en Rapidshare zijn 104.898 gebruikt en BitTorrent-sites "slechts" 23.567 keer.

"Elke keer als wij denken een innovatieve oplossing te hebben gevonden voor piraterij, lijken de piraten met een innovatievere manier te komen om toch illegaal content te kunnen binnenhalen," vertelt Pippa Hall van de IPO in een interview met de BBC.

Geen spijt

Ondanks alle campagnes lijken veel gebruikers niet echt door te hebben dat zij fout bezig zijn of praten het goed. Slechts 56 procent van alle streamrippende piraten liet weten in een enquête illegaal bezig te zijn. De piraten spraken het gedrag goed omdat zij:

De muziek al in bezit hadden in een ander formaat

Muziek offline willen (kunnen) beluisteren

Muziek onderweg willen (kunnen) luisteren

Niet bereid zijn voor muziek te willen/kunnen betalen

Officiële muziek te duur vinden





Toch is niet het niet allemaal kommer en kwel, Uit het onderzoek blijkt ook dat het bedrag dat de gemiddelde consument uitgeeft aan muziek is gestegen van 68 naar 75 pond per jaar.