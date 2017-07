AI is leeftijdsdicriminerende, seksistische racist

Vooringenomen algoritmes bepalen of we mogen lenen, of we die baan krijgen en meer.

Zo bleek al eerder dat algoritmes die bepalen of iemand in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating, leerden van dossiers uit het verleden en conclusies overnam van menselijke reclasseringsbeambten dat zwarte gevangenen meer geneigd waren tot recidivisme. Zulke vooroordelen kruipen in de berekeningen en kunstmatige intelligentie begint racistische trekjes te vertonen.

Ook vooroordelen over geslacht, leeftijd en ras vinden zo hun weg naar onder meer wervingsalgoritmes en programma's die bepalen of klanten van een bank in aanmerking komen voor een lening. Dat kan beter, vindt onder meer technische universiteit MIT, die een hele conferentie heeft gewijd aan de sociale impact van AI.

Tekenend is dat een bedrijf dat er speciaal op is gericht om vooroordelen in algoritmes op te sporen en ze te verwijderen naar eigen zeggen helemaal geen klanten heeft. Het probleem is dus of niet bekend, of niemand geeft er iets om. De desinteresse van de huidige Amerikaanse regering in onpartijdigheid en wetenschap voorspelt volgens de wetenschappers niet veel goeds.

Onpartijdige machine?

Een van de kernproblemen draait volgens de wetenschappers om het vertrouwen dat wordt geplaatst in intelligente beslissingen van machines. Van mensen verwachten we dat we last hebben van al dan niet subtiele vooroordelen; daar wordt rekening mee gehouden en onze beslissingen worden daarop geëvalueerd. Maar bij machines is dat minder, er wordt onterecht vertrouwd op onpartijdige conclusies.

Een hieraan grenzend probleem dat de wetenschappers aanhalen in een eindrapport (PDF) is eentje die we in Nederland ook al zijn tegengekomen de afgelopen jaren: hoe weten we dat de adviezen van software kloppen - kunnen we herleiden waar de beslissingen op zijn gebaseerd? Mensen die blind reageren op een black box-beoordeling van software, dat is vragen om ellende.