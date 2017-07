Waar je aan moet denken om IoT zinvol in te zetten

Connected apparaten genereren grote hoeveelheden data. Je kunt dat allemaal netjes op een centrale plek verzamelen en opslaan, maar wat voor data is dit eigenlijk. Is er wel zinvolle informatie uit te destilleren waarmee je je bedrijf verder helpt. Door de winstgevendheid te verhogen, de kosten te verlagen, of door beide te doen. Dat kan met relevante informatie die je helpt om klantgedrag beter te begrijpen, interne processen te stroomlijnen, of doordat je vroegtijdig signalen binnenkrijgt waardoor je weet dat er preventief onderhoud nodig is om storingen te voorkomen.

Daarom is het beter om IoT pas in te zetten of een bepaald apparaat pas met internet te verbinden, zodra je weet wat je ermee wilt bereiken. Vandaar dat je dit het beste strategisch kunt aanpakken. Denk vooral aan de volgende zaken.

Weet wat je wilt bereiken

Begin bij de doelen die je als onderneming hebt gesteld en de doelstellingen die hieruit voortvloeien om deze doelen te bereiken. Dat bepaalt welke acties je allemaal moet uitzetten om de juiste koers te varen. IoT is vervolgens een bedrijfsmiddel om relevante informatie te genereren die je hierbij kan helpen.

Je koppelt nu alleen nog maar die IoT-apparaten aan internet waar je ook daadwerkelijk iets aan hebt en niet meer zomaar alles simpelweg omdat het kan. De informatie die dit je oplevert, gebruik je bijvoorbeeld om processen efficiënter in te richten, de productiviteit te verhogen, een betere service te bieden aan klanten, of storingen voor te zijn en uptime te maximaliseren. Doelen en doelstellingen bepalen hiermee hoe de IoT-architectuur eruit moet komen te zien, in plaats van andersom.

IoT waar je op kunt vertrouwen

Omdat connected apparaten zich op allerlei locaties kunnen bevinden, zijn vaak meerdere netwerktypen en dus verschillende soorten netwerkapparatuur nodig om er verbinding mee te maken. Het is hierbij belangrijk om je ervan te verzekeren dat je altijd volledig op zowel de data als de IoT-apparaten kunt vertrouwen. Bijvoorbeeld door de juiste tools te gebruiken en waterdichte policies op te stellen. Want je baseert belangrijke beslissingen straks op informatie die je uit deze ruwe IoT-data naar boven haalt. Vaak zal dit in combinatie zijn met informatie over processen, de business en je klanten die je uit diverse andere bronnen put.

Databescherming

IoT-data moet daarom vanaf de bron tot aan de bestemming volledig beschermd zijn. Dus zowel in beweging als in rust. Je moet er honderd procent op kunnen vertrouwen dat er niet mee gerommeld is. Zo mogen onbevoegden en kwaadwillenden geen toegang krijgen tot IoT-apparaten, maar moet je daarnaast ook weten wie er wel bij mogen, met welke rechten dat gebeurt en je moet compliant zijn met wet- en regelgeving op onder andere het gebied van gegevensbescherming.

Recente IoT-apparaten beschikken steeds vaker over ingebouwde beveiligings-mechanismen die je kunt inzetten om de data te beschermen. Oudere IoT-apparaten willen nog wel eens kwetsbaar zijn. Ze verzenden hun data bijvoorbeeld zonder deze te versleutelen. Deze data kan dan altijd nog verpakt worden in een soort beschermende huls, zodat de gegevens alsnog veilig verzonden kunnen worden en niemand de data onderweg kan afluisteren of manipuleren.