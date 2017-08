Ex-Google-medewerker: open source maakt Android slechter dan iPhone

"Ik zou nooit een Android [toestel] gebruiken voor foto's," zegt Gundotora in een reactie op iemand die meldt dat de Samsung Galaxy S8 toch betere foto's maakt dan de iPhone 7. Deze reactie kwam op een Facebook post waarin de ex-Google-medewerker claimt dat het spiegelreflex-camera-tijdperk voorbij is en dat de iPhone prachtige foto's maakt.

Open source niet zaligmakend

Het probleem ligt volgens Gundotra aan het feit dat Android een open source besturingssysteem is. In eerste instantie is dat iets goeds, maar op de lange termijn kan dat tegenwerken.

"Android is grotendeels een open source besturingssysteem dat neutraal moet blijven voor alle partijen. Dat klinkt goed totdat je naar de details gaat kijken. Heb je je wel eens afgevraagd waarom een Samsung-telefoon zoveel verwarrende foto-opties heeft? Moet je als gebruiker gaan voor de Samsung Camera of de Android Camera, Samsung Gallerij of Google Photos?

Als Samsung innoveert met de onderliggende hardware (zoals een betere camera), moeten zij Google overtuigen dat deze innovatie ook in andere applicaties beschikbaar moet zijn via de juiste API, dat kan JAREN duren," aldus Gundotra.

"Apple heeft deze restricties niet, zij innoveren in de onderliggende hardware en passen de software simpelweg aan aan de hardware, denk daarbij aan de portrait modus. Als je echt mooie foto's wilt maken, moet je een iPhone nemen, als je het niet erg vindt een paar jaar achter te lopen, koop een Android."

"Als je echt mooie foto's wilt maken, moet je 'n iPhone nemen, als je het niet erg vindt een paar jaar achter te lopen, koop 'n Android"

Uiteraard zorgen deze uitspraken voor verhitte discussies op fora, Twitter en Facebook. Het aantal flamewars is niet van de lucht en fanboys vliegen elkaar in de haren.

Veel Android-gebruikers halen verschillende reviews aan waarin Apple's camera het aflegt tegen die op verschillende Android-toestellen en ook uit onze tests bleek dat de iPhone de LG G6, Google Pixel én Samsung Galaxy S8 voor moest laten gaan.

Het is al even geleden, maar toch blijft het vreemd zulke uitspraken te horen van iemand die zo'n hoge positie bekleed heeft bij Google, zeker omdat hij er toen een hele andere mening op nahield.