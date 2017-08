Smartphones maken ons minder productief

Een van de kostbaarste resources van de economie is de aandacht van mensen - specifiek de aandacht die mensen hebben voor hun werk. Wat voor bedrijf je ook hebt of in werkt, het personeel wordt niet alleen betaald voor vaardigheden, ervaringen en werk, maar ook voor hun aandacht en creativiteit.

Stel dat je een werknemer hebt die acht uur per dag aandacht heeft voor zijn of haar werkzaamheden en dat deze persoon nu per dag een uur kwijt is aan Facebook - dat is een arbeidsverlies van 12,5 procent. En Facebook krijgt die aandacht, die weer ten gelde wordt gemaakt met bijvoorbeeld advertenties. Dat is dus een omzetstroom van jouw bedrijf naar dat van Mark Zuckerberg.

Smartphones zuigen tijd

Dat is een heel simplistisch voorbeeld, maar het is veel complexer en eigenlijk erger. Werknemers worden afgeleid door smartphones, webdiensten, berichten-apps, webshops en veel meer sociale netwerken dan alleen Facebook. Verontrustender is dat dit probleem alleen maar is toegenomen de afgelopen jaren en snel ook.

Analistenbureau Flurry schrijft dat Amerikaanse gebruikers meer dan vijf uur pet dag besteden op hun smartphone en dat de tijd die gespendeerd wordt aan mobiele apps in één jaar tijd - van 2015 naar 2016 - met 69 procent is toegenomen. Ook de tijd die opgaat aan sociale netwerken neemt toe. Volgens The Global Web Index is dat gemiddeld twee uur per dag. Smartphones en apps trekken die tijd.

Angst van luddieten

Als je dergelijke sentimenten opeens veel hoort, komt dat waarschijnlijk omdat er later deze maand een boek uitkomt over dit effect. Jean M. Twenge beschrijft in iGen dat we op de rand van een mentale gezondheidscrisis staan door smartphones en sociale netwerken. Je kunt dit voorproefje lezen bij The Atlantic.

De depressieve, smartphoneverslaafde iGen-jongeren worden nu arbeidskrachten en zijn de toekomst van het bedrijf. Daarom zouden we nu iets moeten doen aan het afleidingsprobleem. Maar wacht! Is dit niet hetzelfde paniekerige verhaal van luddieten die we ook hoorden toen de televisie zijn intrede deed? En met computerspellen? En met internet?

Daar gaan we vast nog lang over discussiëren. Maar wat wel buiten kijf staat, is dat smartphones ons meetbaar afleiden.

