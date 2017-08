Zo zet je Android 8 alvast op je Google-toestel

Versie 8 stond eerder bekend als Android O en we beschreven hier welke nieuwe features interessant zijn voor gebruikers, zoals verbeterde instellingen, opgehoogde security, accubesparingen en wijzigingen aan het meldingensysteem (waar we overigens niet over te spreken zijn).

Wachten op de builds

Google's eigen Pixel en Nexus staan vooraan in de rij om als eerste een hap van Oreo te mogen nemen, maar is nog niet helemaal klaar voor algemeen gebruik. Google test momenteel de builds met providers en hun netwerken, geleerd van het fiasco in 2012 met de Galaxy Nexus en Verizon, toen het Google-apparaat vol werd geladen met bloatware en features door de telco werden geschrapt.

De Android 8-builds worden daarom nu uitgebreider getest bij telco's op de Pixel, Nexus 5x en Nexus 6P. Om die reden wordt blijkbaar ook de rem gezet op de uitrol van de standaardbuild voor ontgrendelde toestellen, zodat Android 8 tegelijk beschikbaar komt voor alle soorten toestellen. Google wil voorkomen dat bepaalde Pixels of Nexussen vertraagd Android 8 ontvangen.

Ongeduldig

Je hoeft als trotse bezitter van een Pixel of Nexus waarschijnlijk niet lang te wachten op een officële over-the-air update, maar wij gadgetliefhebbers zijn notoir ongeduldig. Als er iets nieuws is, willen we het ook meteen hebben. Je kunt gelukkig ook direct, nu meteen, in je lunchpauze nog, Android 8 op je toestel zetten met een truc: