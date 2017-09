Zo beheer je bestanden op Android

Veel gebruikers zijn inmiddels gewend aan het smartphoneconcept dat bestanden worden geïndexeerd op type en worden gepresenteerd in de context waar je ze nodig hebt: foto's in de galerij, mp3'tjes in de muziek-app, enzovoorts. In de beginjaren van Android was er niet eens een bestandsbeheerder ingebakken en moest je uitwijken naar een third part-app.

Ingebouwd en third-party

Het is handig om te weten hoe en waar bestanden worden opgeslagen, bijvoorbeeld om je toestel als opslagmedium te gebruiken voor bestandstypen die niet worden ondersteund door het OS zelf en dus 'onzichtbaar' worden. Je mobiele apparaat kan een hoop data bewaren en soms is het veel beter om direct met de bestanden zelf te werken. In dit artikel kijken we naar zowel ingebouwde opties van Android als third party-oplossingen om bestanden te beheren.

Sinds Android 6.0 (Marshmellow) is er een bestandsbeheerder standaard inbegrepen. Dat begon in 2015 als een simpele oplossing, maar de applicatie is inmiddels geëvolueerd tot een volwaardige bestandbeheerder. Vóór Android 8 waren de systeembestanden ietwat verstopt en moest je in de Opslaginstellingen kruipen en helemaal naar beneden scrollen om bestanden te verkennen.

Beter in Oreo

Met Android 8.0 (Oreo) is de bestandsbeheeroptie verplaatst van de obscure instellingen naar Downloads. Je kunt de app openen, aantikken dat je interne opslag wilt zien en dan kun je bestanden openen, verplaatsen, hernoemen, kopiëren, verwijderen en delen, ongeacht of het native ondersteunde bestandstypen zijn.

