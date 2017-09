Overheid VS eist terugkeer koptelefooningang iPhone

Het Amerikaanse congres wil de FM-radio terug in alle smartphones, na het afgelopen orkaanseizoen. Diverse gebruikers konden de rampenzender niet aan omdat mobiele communicatie uit de lucht was en de FM-radio niet meer aanwezig is in moderne smartphones. FCC's Pai heeft Apple dringend verzocht de radio terug te brengen, zo meldt Bloomberg.

De FM-chip gebruikt interessant genoeg niet de fractal-array die aan boord is van smartphones voor het afhandelen van de meeste communicatie, maar de bedrade koptelefoon als antenne. De iPhone heeft niet alleen de FM-chip geschrapt in generaties 7 en 8, maar ook de audiojack ten faveure van een hoofdtelefoon via draadloze verbinding.

Een woordvoerder van Apple laat weten dat technische beperkingen er ook voor zorgen dat het niet mogelijk is om de FM-radio zomaar toe te voegen aan de iPhone.