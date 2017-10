4 redenen om de Pixel 2 links te laten liggen

Wat Apple doet in september lijkt Google te willen doen in oktober, hype creƫren voor de nieuwste vlaggenschip-smartphone. Het is leuk dat Google probeert Apple na te doen en ondertussen het bedrijf uit Cupertino belachelijk maakt met een sneer in reclamespotjes en presentaties, maar je bent moeilijk serieus te nemen als je vervolgens iets maakt dat wel heel erg veel lijkt op de hardware van je concurrent.

Google heeft groots ingezet op de Pixel 2 gisteren en heeft twee modellen aangekondigd. De Pixel 2 en de Pixel 2 XL. Van buiten mogen deze toestellen er dan wel anders uitzien, ze leveren dezelfde ervaring.

Als je hoopte op een next-generation ontwerp als de Galaxy S8 of iPhone X, zal de Pixel 2 wellicht een beetje tegenvallen. De bezels zijn niet zo klein als bij de concurrenten, al is dat niet iets dat ons stoort en de smartphones missen de mogelijkheid draadloos op te laden, ook niet iets waar we wakker van liggen.

Helaas zijn dat niet de enige eigenschappen waarover wordt geklaagd. Wij noemen de vijf hoofdredenen het toestel niet aan te schaffen.