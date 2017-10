Microsoft redt de koptelefoonaansluiting

Het idee waar mspoweruser.com over schrijft zorgt ervoor dat een met alles compatibele 3,5mm-plug te gebruiken is op zelfs superdunne apparaten. Fabrikanten stappen van de aansluiting af in smartphones omdat de audioplug ouderwets zou zijn en veel ruimte in beslag neemt in het ontwerp.

De overstap naar bijvoorbeeld Bluetooth-koptelefoons valt niet overal in goede aarde, mede omdat de geluidskwaliteit niet hetzelfde is. In het ontwerp van Microsoft heeft de ingang een flexibele behuizing die meebeweegt met de 3,5mm-plug als je die aankoppelt.

Er is een scharnierconstructie die geleidende contactpunten aan het stekkertje hecht, zodat een gewone hoofdtelefoon te gebruiken is in een ultradun toestel. De hoofdredacteur van mspoweruser zelf is sceptisch dat dit een succes zal worden, omdat het lastiger wordt om een design te produceren voor OEM's, zonder dat er een direct voordeel te behalen is.