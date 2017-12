Review iPhone X: Ambitieus en vernieuwend

"Welkom in de toekomst", dat is dus hoe Apple de nieuwe iPhone presenteert. Het is één van de drie toestellen die het bedrijf aankondigde afgelopen september, maar dan wel de meest ambitieuze. Het design, het scherm, de camera, de processor, het ontgrendelen, de software-ervaring enzovoort. Alles is nieuw. Toch is het duidelijk dat de iPhone X niet voor iedereen bedoeld is. Het is niet voor niets dat Apple besloot ook nog een iPhone 8 en 8 Plus uit te brengen. Puur voor de mensen die wél een nieuwe iPhone willen, maar niet het exorbitante bedrag van, hou je vast, €1159 willen betalen. Want ja, dat is wel een flink bedrag.

Design

Al heel lang klaagt het Apple-kamp dat de recentere iPhones er niet meer vernieuwend uitzien. Dat is eigenlijk sinds de iPhone 6 al zo. Het design is daarna niet echt meer flink veranderd, met uitzondering van wat subtielere wijzigingen. Voor velen is de mooiste iPhone die uit 2010 of 2013. Dat zijn respectievelijk de iPhone 4 en iPhone 5s. Over die laatste kon ik meepraten... tot Apple met de iPhone X kwam.

Want het is een prachtding om te zien. Net als bij de iPhone 8 (Plus) is de achterkant van glas. Dat heeft een reden: het maakt draadloos opladen mogelijk. Natuurlijk ga ik hier nog op in, later in deze review. Maar niet alleen functioneel is het glas een pluspunt, het maakt dat de iPhone X er prachtig uitziet. Wel is het extra breekbaar. Sterker nog, de iPhone X is uitgeroepen tot de meest breekbare iPhone ooit. Dus... extra voorzichtig zijn met het ding!