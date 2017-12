Review iPhone X-camera: veel beter dan z'n voorgangers

Isight-camera

De camera is voor mij altijd één van de belangrijkste redenen om een iPhone te kopen. Er zijn natuurlijk andere smartphones met een goede camera (de Google Pixel 2 XL of Samsung Galaxy S 6, 7 of 8 bijvoorbeeld), maar dan zit je weer met een besturingssysteem opgescheept waar je eigenlijk geen fan van bent. Dus ik houd het liever bij de iPhone.

Gelukkig besteedt Apple meer dan genoeg aandacht aan de camera. Bij mijn review over de iPhone 8 Plus prees ik de telelens, mede omdat ik daarvoor een iPhone 7 had die niet zo'n lens heeft. De upgrade was dus al wat groter. Maar daardoor is het verschil met de iPhone X weer wat kleiner. Zowel qua specificaties als wanneer je de camera's in de praktijk vergelijkt met elkaar. In dit gedeelte bespreek ik de specs en hoe de camera daadwerkelijk presteert. Dit gaat natuurlijk gepaard met wat real-world voorbeelden.

De iPhone X heeft aan de achterkant net als de iPhone 7 Plus en 8 Plus twee lenzen: een groothoeklens en een telelens. Beide zijn 12 megapixel camera's, maar met een ander diafragma. De groothoeklens heeft een brandpuntafstand van 28mm en een diafragma van f/1.8, bij de telelens is dat 56 mm en f/2.4. Ter vergelijking, bij de iPhone 7 Plus en 8 Plus heeft de telelens een diafragma van f/2.8. Dus daar zit wel wat verschil in.