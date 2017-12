17 apps die volledig zijn achterhaald door Android 8.0

Niet alleen Android is de afgelopen jaren flink veranderd, ook de mobiele technologie op zich is volwassener geworden en veel van de standaardfuncties in Android zijn uitgebreid. Dit heeft ervoor gezorgd dat bepaalde apps simpelweg niet meer nodig zijn. Tel daarbij op dat sommige ontwikkelaars bepaalde apps geen aandacht meer geven en je hebt een stapel apps die niets meer zijn dan een vage herinnering.

Wij nemen je mee in een trip down memory lane en helpen je herinneren welke apps je vroeger zo hard nodig had of gewoon met veel plezier installeerde.

Advanced Task Manager

Het handmatig managen van taken en het uitschakelen van apps om geheugen te besparen is lange tijd een populaire bezigheid geweest van Android-liefhebbers. Hoewel het eigenlijk niet nodig was installeerden mensen maar wat graag allerlei apps waarmee dit proces kon worden geautomatiseerd. Apps als Advanced Task Manager hebben zelfs een tijdje op nummer 1 gestaan in de Android Market.

Tegenwoordig hebben Android-toestellen zoveel geheugen dat gebruikers zich er al helemaal niet meer mee bezig te hoeven houden, daarbij heeft Google het geheugenmanagement nog beter onder handen genomen waardoor het installeren van zulke apps alleen nog maar averechts werkt.