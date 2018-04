19 apps die volledig zijn achterhaald door Android

Niet alleen Android is de afgelopen jaren flink veranderd, ook de mobiele technologie op zich is volwassener geworden en veel van de standaardfuncties in Android zijn uitgebreid. Dit heeft ervoor gezorgd dat bepaalde apps simpelweg niet meer nodig zijn. Tel daarbij op dat sommige ontwikkelaars bepaalde apps geen aandacht meer geven en je hebt een stapel apps die niets meer zijn dan een vage herinnering.

Wij nemen je mee in een trip down memory lane en helpen je herinneren welke apps je vroeger zo hard nodig had of gewoon met veel plezier installeerde.

Zaklantaarn-apps

Tegenwoordig zit de feature om de camera-led te gebruiken als zaklantaarn standaard in Android en zelfs voordat dat het geval was, waren er al fabrikanten en (custom) rom-bouwers die de feature standaard inbouwden. Of het nou een widget, snelkoppeling in je pulldown-menu of gesture was, het inschakelen van de led kon met een simpele handeling worden uitgevoerd.

Weg met al die honderden apps die hetzelfde doen, maar ondertussen je telefoon ook vervuilen met advertenties, je contactlijst uitlezen, locatie opslaan of te pas en te onpas allerlei "handige tips" geven. Toegegeven, er zaten er een paar tussen die echt alleen braaf je lampje in- en uitschakelden, maar daar moest je lang en hard naar zoeken. Het overgrote deel leek meer op malware dan een behulpzame app. Nee, dit is een van die apps die we geen seconde zullen missen.