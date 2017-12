9 manieren om je Android-toestel te beveiligen

Vermijd onveilige publieke Wifi-netwerken

Het is natuurlijk super handig dat je op veel plekken gratis verbinding kan maken met draadloze netwerken (zonder wachtwoord). Trap er niet in. De prijs die je betaalt voor dit gratis netwerk is waarschijnlijk stukken groter dan je denkt.

Beveiligingsbedrijf Wandera onderzocht 1000.000 zakelijke mobiele telefoons en ontdekte dat 24 procent regelmatig verbinding maakt met onbeveiligde op Wifi-netwerken. 4 procent van deze apparaten is prooi gevallen aan een man-in-the-middle-aanval in november dit jaar.

Het beveiligingsbedrijf adviseert om gebruik te maken van een VPN-dienst. Ook kan het installeren van een beveiligingsapp (die malafide websites en onveilige hotspots herkent) helpen en het automatisch verbinden met open Wifi-netwerken uitschakelen.

Schakel schermvergrendeling in

De makkelijkste manier om Android te beschermen is via schermvergrendeling. Zo kunnen kwaadwillenden niet meteen je toestel leeghalen als zij deze van je ontvreemden. Gebruik een PIN-code, patroon, wachtwoord of (als je apparaat het ondersteunt) een vingerafdruk, gezicht of iris. Ga naar je instellingen, kies "beveiliging" en druk op "schermvergrendeling".