Mobiele Outlook Web App verdwijnt in mei

Vanaf 15 mei stopt de Outlook Web App voor iOS en Android. "Office 365-gebruikers die OWA mobiele apps proberen te openen krijgen een boodschap met de melding Outlook voor iOS of Android te downloaden", zo schreef productmanager Eugenie Burrage vorige week in een blogpost over OWA.

Outlook vervangt OWA

OWA op iOS stamt uit medio 2013 om de in-browser OWA te vervangen die zakelijke gebruikers al jaren hanteerden op mobiele apparaten - van PDA's naar smartphones naar tablets - die geen traditionele x86 Outlook-client konden draaien. Een jaar later verscheen OWA ook voor Android. Volgende maand schrapt Microsoft OWA uit de App Store en Google Play en daarna worden gebruikers gewaarschuwd dat de einddatum in zicht is.

De iOS- en Android-OWA-apps leverden dezelfde functionaliteit als OWA in een browser, waarmee gebruikers e-mail, agenda's en contacten op een Exchange-server konden raadplegen. De apps waren enkel beschikbaar voor gebruikers van een zakelijk Office 365-abonnement. Maar inmiddels zijn er Outlook-apps voor iOS en Android, waardoor het een kwestie van tijd was voor tussenstap OWA zou worden beƫindigd.

Nog niet compleet

"De nieuwe Outlook-app vervangt OWA voor iPhone/iPad/Android", stelde Microsoft al eerder. "We laten de OWA-apps nu nog bestaan, omdat er enkele geavanceerde Office 365- en Exchange Server-features nog niet beschikbaar zijn in Outlook." Dat ging toen onder meer om het bekijken van met Information Rights Management beveiligde e-mails.

Maar de beslissing om OWA in slechts twee maanden uit te faseren schoot een aantal zakelijke klanten in het verkeerde keelgat, zo blijkt wel uit de reacties onder de aankondiging van vorige week. Daaruit blijkt dat OWA wel degelijk nuttige use-cases heeft voor sommige klanten waar Microsoft ofwel geen rekening mee houdt, of negeert.