5 vragen over Android Go

We zagen al eerder Android One als versie voor budgetmodellen, maar Android Go is een heel nieuwe categorie. In dit artikel leggen we uit wat het verschil is met Android One en hoe het anders functioneert dan regulier Android. Zo kun je zien of Android Go voor jouw doeleinden geschikt is, mocht je zelf interesse hebben in een smartphone van rond de 100 euro.

1. Wat is Android Go?

Android Go (of diens volledige naam 'Android Oreo - Go Edition') is een plan van Google om een uitgeklede, alternatieve versie van het mobiele besturingssysteem te bieden die van de grond af aan opnieuw is gebouwd, speciaal om soepel te draaien op toestellen met weinig hardwareresources. Het is specifiek gemaakt voor apparaten met 1 GB RAM of minder. Het doel is om de perceptie tegen te gaan dat goedkope Android-apparaten slecht presteren en een matige software-ervaring leveren.

Als je elk jaar een nieuw vlaggenschip aanschaft, lijkt Android Go waarschijnlijk een oninteressant probeersel. Maar met de enorme markten die worden aangeboord in India en Afrika (waar goedkope apparaten veel meer voorkomen en populairder zijn) gaat Android Go een grote rol spelen in de groei van de smartphonemarkt.

