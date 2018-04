8 essentiële tips voor de iPhone X

Hoe vol is je accu?

Er is helaas geen instelling die ervoor zorgt dat je kan zien voor hoeveel procent je accu is gevuld is. Alle informatie in de statusbalk is namelijk wat compacter gemaakt vanwege de notch. De snelste manier om te zien hoe vol je accu nog is, is door het controlecentrum te openen. Dat kan gedaan worden door van rechtsboven naar beneden te swipen vanaf de notch.

Bereikbaarheid inschakelen

Het extra lange scherm van de iPhone X zorgt ervoor dat je, als je het toestel met één hand bedient, niet overal bij kan. Gelukkig is dat makkelijk op te lossen door bereikbaarheid in te schakelen (Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid)