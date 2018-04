Touchscreen-probleem iPhone 8 na update groter dan gedacht

Verschillende reparateurs hebben bevestigd dat zelfs het gebruik van officiële Apple-schermen voor problemen kan zorgen als gebruikers updaten naar iOS 11.3. Gebruikers melden problemen met het aanpassen van de helderheid van het scherm. Reparateurs zijn erachter gekomen dat de omgevingslicht-sensor stopt met werken. Zelfs als men de schermen van twee gloednieuwe iPhones uitwisselt.

Dit probleem lijkt op dit moment vooral voor te komen bij de nieuwste lichting iPhones en soms ook voor te komen als de toestellen iOS 11.1 of 11.2 draaien. Uit tests van reparateurs blijkt dat tijdens het opstarten van iOS de lichtsensor wordt uitgeschakeld door het besturingssysteem zelf. Of dat een bug is of een feature is nog niet bekend.

Opzet

Engadget heeft gesproken met diverse reparateurs die anoniem wensen te blijven uit angst voor represailles. Zij melden dat dit pure opzet is van Apple om controle te hebben over het gehele reparatieproces. Apple maakt gebruik van een apparaat dat Horizon wordt genoemd. Dit apparaat zorgt ervoor dat alle onderdelen van een iPhone softwarematig aan elkaar worden gelinkt.

Toestellen die niet worden verbonden met dit apparaat kunnen na het vervangen van onderdelen, of het nou officiële of 3rd party-spul is, door iOS worden geblokkeerd. Zij het met foutcode 53 (de beruchte "error 53"-foutmelding die gebruikers krijgen nadat de home-knop met ingebouwde vingerafdrukscanner wordt vervangen) of onderdelen die simpelweg niet meer werken.

op de volgende pagina: Ophef en verontwaardiging