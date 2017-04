De 8 beste Android-smartphones van dit moment

We zullen maar meteen met de deur is huis vallen, er is niet één allerbeste Android-smartphone. Zelfs toestellen die op papier als allerbeste uit de test komen zullen niet door iedereen worden aangeschaft, omdat persoonlijke voorkeur ook meespeelt. Daarom zullen wij in dit artikel verschillende toestellen noemen die in hun categorie als beste naar voren komen.

De kans is groot dat als je een telefoon koopt je daar tenminste twee jaar mee gaat doen. Dus het kiezen van het "perfecte" toestel is een beslissing die je niet zo makkelijk neemt. Wij proberen het je wat makkelijker te maken door alvast een deel van het voorwerk voor je te doen en samen met onze collega's van Greenbot leggen wij de toestellen op de pijnbank.

Beste allrounder

Wellicht een open deur aangezien het internet al behoorlijk vol staat met jubelverhalen over dit toestel: De Samsung Galaxy S8 en S8+. Deze toestellen hebben de lat voor andere fabrikanten weer een stuk hoger gelegd. De toestellen zijn nog gepolijster, bruikbaarder, strakker en indrukwekkender dan hun voorgangers. Zowel van binnen als van buiten zijn deze toestellen ware meesterwerkjes. Het prachtige ontwerp is gebouwd rond een lang 18,5:9 aspect ratio AMOLED-scherm en het levert de beste helderheid, het beste contrast en de mooiste kleuren die wij tot nu toe hebben gezien. De nieuwe form factor is misschien wel even wennen (vooral omdat veel apps en media zijn gebouwd rond een 16:9 aspect ratio) maar het ligt heerlijk in de hand.

Het toestel heeft een 10nm Snapdragon 835-chip aan boord wat de prestaties van het toestel een flinke boost geeft in vergelijking met de vorige generatie telefoons. Daarnaast is deze processor ook nog eens zeer energiezuinig. De toestellen kwamen zeer goed uit onze accutests (ongeveer 9 uur op een lading bij gemiddeld gebruik. Hierdoor kan je jezelf de hele dag door vermaken met je toestel zonder aan het eind van een werkdag zonder energie te zitten. (en dat is maar goed ook want ook bij dit toestel kan de accu niet worden verwisseld, als we dan toch een minpuntje moeten noemen...)

De toestellen hebben verder zoveel functies dat het moeilijk is ze allemaal te noemen: Bluetooth 5, ondersteuning voor gigabit LTE-snelheden, draadloos laden (QI en PMA), iris-scanner, Samsung Pay en Android Pay-ondersteuning, USB-C, Koptelefoon-aansluiting (Ja, Samsung heeft gelukkig ondanks de geruchten toch nog geluisterd naar z'n klanten), Waterdicht (IP68), MicroSD-kaart ondersteuning en meer. En dat allemaal in een superplat toestel.

Ook de software heeft een flinke update gekregen Touchwiz lijkt bij elke iteratie een stuk beter te worden. Jammer genoeg wordt er nog steeds aardig wat bloatware meegeleverd en zit de vingerafdruklezer zit op een onlogische plek, maar dat zijn kleine dingetjes die in het niet vallen bij alle positieve punten.





Wij willen nog even een eervolle vermelding geven aan de semi-modulaire toestellen van Motorola. Doordat deze toestellen zeer makkelijk kunnen worden voorzien van een betere camera, externe speaker en zelfs een uitschuifbaar qwerty-toetsenbord maakt het deze smartphones de ultieme allrounders. Op dit moment is deze smartphone in drie varianten te krijgen: De Moto Z, De Moto Z Play en Moto Z force. Elk toestel bedient weer een andere doelgroep in de smartphone markt waardoor er voor ieder wat wils is.

Op het gebied van specificaties leggen ze het misschien af tegen de toestellen van Samsung, maar op het gebied van flexibiliteit vegen ze de vloer aan met de Galaxy S8 en S8+ waardoor deze toestellen misschien wel de betere allrounders zijn.