Nieuwe Android-smartphone? Zo dump je je oude

We schreven gisteren al even hoe je je oude Android-toestel een tweede leven kan geven en vandaag geven we je wat tips hoe je je oude toestel het beste kan behandelen voordat je deze weg doet of verbant naar een bureaulade of kast.

Leeghalen

Je oude telefoon staat vol met persoonlijke informatie, van accounts en contacten tot persoonlijke app-instellingen. Het simpelweg terugzetten naar fabrieksinstellingen zou al een heleboel moeten wissen en veiligstellen. Toch raden we je aan alle data eerst te versleutelen voordat je je toestel reset. Zo maak je het kwaadwillenden een stuk lastiger om je gewiste data terug te halen en te kraken.

Zorg ervoor dat je toestel helemaal is opgeladen voordat je aan de de volgende handelingen begint: Ga naar Instellingen, scroll naar de "ecnryptie"-categorie en selecteer Telefoon versleutelen. Je toestel is, afhangend van de leeftijd en de hoeveelheid data, ruim een uur bezig met versleutelen. Doe dit dus niet tien minuten voordat je Marktplaats-afspraak op komt dagen. Wij raden aan de stekker in het stopcontact te houden terwijl je toestel bezig is, zo weet je zeker dat je niet voor nare verrassingen komt te staan. Modernere toestellen zullen deze optie al aan hebben staan. In dat geval hoef je niets te doen.

Als je Android Marshmallow of nieuwe draait, schakel de schermvergrendeling dan uit en navigeer naar accounts en verwijder je accounts. Dit zorgt ervoor dat de volgende eigenaar niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Nieuwere toestellen zullen namelijk na een reset alsnog vragen om de inloggegevens van de vorige eigenaar om diefstal lastiger te maken.

Nu kan je het toestel eindelijk veilig terugzetten naar fabrieksinstellingen. Navigeer naar "back-up maken en opnieuw instellen" en kies de optie "fabrieksinstellingen terug".