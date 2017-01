Android-fragmentatie dreef Cisco naar Apple

In 2015 kondigden Cisco en Apple een samenwerkingsverband aan waarmee Cisco-netwerken in zakelijke omgevingen speciale draadloze iOS-clients ondersteunen. Zo kunnen bepaalde applicaties als videobellen in accesspoints prioriteit krijgen bij iPhones en iPads. Eind vorige week kondigde Cisco een nieuw conferencing-apparaat aan, met specifieke ondersteuning voor apparaten van Apple.

Meerdere partijen

Android heeft dat voordeel niet. Het is niet alsof Android-apparaten niet werken met dat nieuwe apparaat, de Spark Board, want er zijn publieke API's voor allerlei interacties met andere mobiele apparaten. Maar het had allemaal heel anders kunnen zijn. "We begonnen met Android", vertelt Cisco's IoT-directeur Rowan Trollope.

Trollope ging samen met collega Jonathan Rosenberg naar Google om manieren te bedenken om Android-apparaten soepeler te laten werken met Cisco-netwerken en het bedrijf was volgens hem enthousiast. Maar omdat zoveel spelers, waaronder providers en fabrikanten, hun eigen varianten bouwen, kon Google niet zelf aan integraties met Cisco werken, aldus Trollope. "We vinden de ideeën leuk", zou Google hebben gezegd. "Praat ook met Samsung en HTC en oh ja, je moet ook naar Verizon."

Uniforme afspraken

Sommige Android-gebruikers zijn niet blij met de aanpassingen die worden gedaan aan het open source-besturingssysteem, omdat features daardoor niet universeel zijn te gebruiken. Upgrades van Android volgen door dezelfde fragmentatie pas na lange vertragingen of zelfs helemaal niet. Het voordeel van Apple voor bedrijven is dat de maker de software en de hardware allebei beheert en daarom nieuwe versies naar vrijwel alle gebruikers kan uitrollen.

Cisco sprak ook met Samsung, veruit de grootste Android-fabrikant, maar daarna bleven nog te veel partijen over. "We hebben niet de resources om één voor één afspraken met ze te maken."

Providers kunnen verder moeilijk doen om Android dezelfde mogelijkheden te geven als Apple wat betreft de integratie met Cisco. Zo kunnen bijvoorbeeld belfuncties worden overgezet naar WLAN. "Dat is niet noodzakelijkerwijs in het voordeel van de provider", zegt Trollope. "Apple krijgt dat wel voor elkaar."

Google wilde niet reageren. Een woordvoerder van Samsung ging ook niet in op vragen.