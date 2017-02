4 apps om bestanden uit te wisselen tussen iOS, Android en PC

Er was een tijd dat het delen van foto's video's en non-media bestanden als pdf's een fluitje van een cent was. Je hoefde slechts Bluetooth in te schakelen en het bestand te selecteren dat je wilde versturen naar de telefoon van de ander en het was geregeld. Als je bestanden op je computer wilde hebben sloot je je telefoon middels een USB-kabel aan op je pc en sleepte je de gewenste bestanden naar de gewenste map.

Het was een hele verademing na alle ellende die de dumb- en featurephones meebrachten. Voor elk model had je wel een apart stuk software nodig om je computer te laten communiceren met je telefoon, uiteraard had je daar ook een dure propriƫtaire kabel voor nodig en met een beetje pech werkte de Windows-only applicatie maar half omdat je een DLL-bestand miste of omdat deze niet compatible was met jouw versie van Windows en de software niet werd onderhouden.

Helaas gaan wij weer langzaam maar zeker terug naar dit tijdperk. Steeds meer Android-smartphonefabrikanten slopen de mogelijkheid je telefoon als "mass storage device" aan je computer te hangen uit het besturingssysteem en dwingen de gebruiker weer om de meegeleverde software van de fabrikant te gebruiken. Gelukkig is het nog wel mogelijk bestanden te versturen naar andere toestellen via Bluetooth.

Apple is helaas nooit afgeweken van het oude model en vereist voor bijna elke handeling het gebruik van iTunes. Foto's kunnen gelukkig wel zonder tussenkomst van extra software gekopieerd worden naar de computer. Het sturen en ontvangen van bestanden van iPhone naar andere toestellen zonder tussenkomst van een derde partij is simpelweg niet mogelijk. Je zal altijd een op cloud-gebaseerde oplossing moeten gebruiken om je bestanden op een ander toestel te krijgen.

Microsoft leek ook even die kant op te gaan door met Windows Phone 7. Ook met deze toestellen was het niet mogelijk bestanden te verzenden of te ontvangen via Bluetooth. Je was altijd aangewezen op Microsoft of een derde partij om je bestanden zonder tussenkomst van een pc te sturen naar een ander toestel. Gelukkig heeft Microsoft dat probleem opgelost in Windows Phone 8 en Windows 10 Mobile.

