De enorme impact van mobiel en IoT op je netwerk

Dit zijn de gevolgen voor IT in het MKB

Werknemers maken bij voorkeur gebruik van mobile, om te werken waar en wanneer dat het beste uitkomt. Daarnaast hebben bedrijven nu ook te maken met de snelle opkomst van het Internet of Things. Wat is de impact van mobile en zelfstandig opererende IoT-apparaten op de IT-infrastructuur van bedrijven in het MKB?

Werknemers van nu verwachten dat ze overal en altijd kunnen werken en niet aan een vaste werkplek zijn gebonden. Binnen het bedrijf, maar ook steeds meer daarbuiten dankzij cloud gebaseerde apps. Om toptalent aan te trekken en vast te houden, richten bedrijven daarom aantrekkelijke open ruimtes in, waar medewerkers elkaar op eenvoudige wijze kunnen opzoeken om samen te werken. Dit heeft een gunstig effect op het werkplezier en de productiviteit. Ook wordt kantoorruimte zo een stuk efficiënter ingezet. Er wordt op kosten bespaard omdat dure werkplekken niet langer ongebruikt blijven.

Explosieve groei van IoT

Tegelijkertijd zijn IoT-apparaten sterk in opkomst. Leek dit eerst iets wat vooral voor consumenten interessant is, in de praktijk blijkt dat er juist voor organisaties veel slimme toepassingen te bedenken zijn. De verwachting is dan ook dat de komende jaren vooral in het bedrijfsleven, ook in het MKB, het aantal IoT-apparaten explosief zal groeien. Rond 2020 zullen er zo'n 24 miljard IoT-apparaten zijn. Waarvan het grootste deel zakelijk gebruik wordt en dus niet door consumenten.

Lees ook: De infrastructuur onder de flexibele werkplek.

Je kunt er bijvoorbeeld efficiëntere werkplekken en slimme vergaderzalen mee inrichten, handige locatiediensten mee aanbieden en is realtime monitoring van apparatuur, fabricage- en bedrijfsprocessen mogelijk. Neem een slimme vergaderzaal als voorbeeld. Die herkent uit zichzelf dat je er bent, heeft toegang tot je agenda en reserveert de ruimte automatisch zodra je bijvoorbeeld een videoconferentie wilt houden. Jouw gasten worden bij de receptie verwelkomd, waarbij beveiligde toegang tot het draadloze bedrijfsnetwerk al helemaal voor ze is geregeld en ze via stap-voor-stap-aanwijzingen netjes via de koffieautomaat naar de vergaderruimte worden begeleid.

Netwerkinfrastructuur geschikt maken

Voor zowel de digitale werkplekken van moderne werknemers als de verwachte toename van het aantal IoT-apparaten, is een goed beveiligde draadloze netwerkinfrastructuur nodig. Met een hoge performance en een sublieme dekking, want mobiele toegang is voor medewerkers net zo vanzelfsprekend geworden als licht en stroom. Dit betekent dat draadloze toegang niet meer als een simpele aanvulling bovenop het vaste netwerk kan worden gezien. Vanwege het belang van mobile en IoT, kan het beter meteen vanaf het begin in het ontwerp van de netwerkinfrastructuur meegenomen worden. Het is nu immers de primaire manier voor werknemers om hun werk te doen en essentieel voor de communicatie met IoT-apparaten. Vaste aansluitingen zijn minder nodig. Hierop kan worden bespaard.

Je kunt het draadloze netwerk bijvoorbeeld optimaliseren voor mobile en IoT door gigabit wifi in te zetten. Dat zorgt voor hoge snelheid en stabiliteit, zodat mobiele gebruikers zich vrijelijk kunnen bewegen en onbelemmerd toegang houden tot de data en applicaties die ze nodig hebben. Dankzij gigabit wifi is er ook voldoende capaciteit om zoiets als spraak- en videogesprekken over het netwerk te laten lopen.

Maar dat de meeste gebruikers nu mobiel werken en er een sterke toename in het aantal IoT-apparaten is te zien, betekent niet dat het vaste netwerk minder belangrijk is. Al die mobiele gebruikers en apparaten zorgen namelijk voor een sterke toename van het netwerkverkeer en dus is er alleen maar meer bandbreedte nodig. Investeren in het vaste bedrijfsnetwerk om het toekomstvast te maken is daarom cruciaal. Dan is het meteen ook klaar voor de nog snellere mobiele netwerktechnologieën van straks.

Policies gebaseerd op contextuele data

Een ander punt van zorg is dat zowel mobiele gebruikers als IoT-apparaten op een veilige manier toegang moeten krijgen tot het bedrijfsnetwerk. Met vaste werkplekken was dit vroeger redelijk eenvoudig. De gebruikte apparatuur was immers bekend, bleef op dezelfde plek staan en kon dus vooraf op poortniveau worden geconfigureerd. Tegenwoordig is er een grote variëteit aan mobiele apparaten en komen er allerlei soorten IoT-apparaten bij. Die moeten meteen herkend worden en de juiste toegang krijgen zodra ze zich melden.

Dit is mogelijk door via een geschikte managementtool security policies op te zetten die gebruik maken van contextuele data. Denk aan vertrouwde data over de gebruikersrol, het soort apparaat, de gebruikte applicatie, of de locatie waarvandaan gewerkt wordt. Dankzij deze policies is het netwerk slim genoeg om zelf de juiste actie te ondernemen op basis van context.

Goede performance in veranderende wereld

Tot slot moeten beheerders op elk moment inzicht hebben in wat er zich op het netwerk afspeelt, zodat ze het up and running kunnen houden. Via slimme policies kunnen ze bijvoorbeeld potentiële netwerkproblemen al zien aankomen voordat gebruikers of IoT-apparaten er last van krijgen. Vanwege de grote verscheidenheid aan mobiele en IoT apparaten, hebben beheerders wel een managementtool nodig die een fijnmazig inzicht biedt in alles en iedereen dat met het netwerk verbonden is. Alleen zo kan in deze snel veranderende wereld de beste performance en het hoogste niveau van beveiliging voor alle met het bedrijfsnetwerk verbonden apparaten verzekerd worden.

Lees de uitgebreide whitepaper The Digital Workplace.