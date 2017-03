Was Firefox OS simpelweg te vroeg?

In een fascinerend Medium-artikel beschrijft Mozilla-ontwikkelaar Ben Francis zeer uitgebreid de geboorte van Boot to Gecko en de uiteindelijke ondergang van Firefox OS. Zijn verhaal bevat een hoop inzichten in wat er wel en niet goed ging en Francis oppert dat - tegen het verhaal van de meeste analisten in - Firefox OS mogelijk niet te laat op de mobiele markt was, maar juist te vroeg.

Prijsvechter

Zoals we op Computerworld schreven in dit artikel over het verdwijnen van het mobiele besturingssysteem, was de strategie van Mozilla om te concurreren op prijs in opkomende landen. Daar waren featurephones nog groot en kregen relatief dure smartphones geen voet aan de grond. Mozilla kwam met een toestel met Firefox OS dat een paar tientjes kostte.

Die strategie bleek niet succesvol. De gebruikerservaring bij dit toestel liet te wensen over en de strategie om op prijs het gevecht aan te gaan niet zou werken, bleek wel uit het feit dat reus Android die strijd ook aankon, schrijf Francis. Met Android One mikte Google ook op die markt. Tot echt interessante marktschermutselingen is het niet gekomen, maar Google demonstreerde wel aan Mozilla dat de laagsteprijsstrategie gedoemd was te falen.

Web vs. native

Een andere groep Mozillians dacht dat Firefox OS zich beter kon onderscheiden door voor een échte web-only-strategie te gaan. Francis vermoedt dat achteraf bezien Firefox OS een verkeerd pad is opgegaan toen het begon te werken met geïnstalleerde apps, appstore-systeem en er druk was van hardwarepartners om dezelfde features als Android te bieden. Als je kijkt naar onderstaande commercial ("je kunt er ook mee Facebooken") lijkt hij daarmee de spijker op de kop te slaan.

Feature-eisen om een bestaand product te imiteren zijn slopend wanneer je iets heel nieuws probeert te bereiken. Firefox OS was waarschijnlijk wat dat betreft beter af geweest met een Minimum Viable Product, om in voorzichtige iteraties naderhand echt nieuws te bereiken. Dat is ook de mening van Francis, die stelt dat als hij het opnieuw kon doen, hij hard 'nee' zou verkopen aan feature-eisen.

De droom van Firefox OS was een mobiel webplatform, maar de uiteindelijke versie leek toch meer op een web en native-mix. Het was een beetje Android - maar dan onvollediger.

Hierna: Tijden zijn veranderd en het zou misschien nu zelfs makkelijker zijn om een nieuw OS in de markt te zetten. Bovendien werkt ook Google aan een web-OS, wat aangeeft dat meer partijen hier toekomst in zien.