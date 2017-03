7 vergeten mobiele besturingssystemen

We mogen anno 2017 toch wel stellen dat de oorlog tussen mobiele besturingssystemen (voorlopig) voorbij is. Android is qua marktaandeel de onbetwiste winnaar. Het OS wordt op ruime afstand gevolgd door Apple's iOS en daarna volgt in de verte nog het immer worstelende Windows Phone. BlackBerry heeft een effectief aandeel van nul procent en uitdagers als Firefox OS hebben de handdoek in de ring gegooid.

Al deze systemen behandelen we hier overigens niet, want ze zijn wat ons betreft (nog) niet vergeten. Laten we eens kijken naar de OS'en die de markt bestormden toen Android nog klein was of zelfs nog niet bestond. Hier zijn zeven spelers die ooit relevant waren voor smartphones en tablets, maar waar inmiddels niets meer van over is. We beginnen met het besturingssysteem dat een poging was om een samengeraapt zootje van featurephone-OS'en te consolideren: Brew.

1. Brew

Brew verscheen voor het eerst op featurephones in 2001. In die tijd was er weinig concurrentie wat mobiele besturingssystemen en PDA's werden aangedreven door systemen als Windows of PalmOS. De handzamere featurephones bevatten vooral propriëtaire Java-implementaties. Er was duidelijk een niche voor een overkoepelend systeem voor alle telefoons, maar zoals dat meestal gaat kwam vrijwel elke producent met een eigen plan op de proppen, waardoor de markt van featurephones een chaos was van besturingssysteempjes.

Een grote partij als Qualcomm was de ideale kartrekker voor een uniform systeem, als leverancier van honderden miljoenen chipsets die wereldwijd in mobieltjes en PDA's verschenen. Toch werd Brew nooit zo'n grote speler. Dat is misschien te wijten aan het Brew-certificeringsproces. Een toestelfabrikant kon een eigen toestel met een Java ME-systeempje direct uitbrengen, maar voor een Brew-implementatie moest er eerst een fiat komen van Qualcomm. Als je wilde pronken met fonkelnieuwe hardware, had je daar geen tijd voor en was het zaak om het toestel zo snel mogelijk in de winkel te krijgen.

Had Brew de mobiele OS-oorlog die tussen 2009 en 2012 het hevigst woedde kunnen winnen? Qualcomms hoofdontwikkelaar Steve Sprigg denkt dat best had gekund als Qualcomm daarop had ingezet. Sprigg zegt dat natuurlijk half grappend, want Brew is nooit geschikt geweest voor smartphones. Sterker nog, dat is nooit de bedoeling geweest van het OS. Brew werd gebruikt voor de in zijn voortbestaan bedreigde featurephone en het was zelfs de basis van een Braziliaans goedkope gameconsole waar het doek in 2011 voor viel.

HTC bracht een aantal featurephones uit met Brew, waar zijn eigen grafische interface Sense overheen was gelegd.