Microsoft dumpt enterprise-smartphonetak

"We hebben dit laatste kwartaal geen omzet kunnen genereren, " zegt Amy Hood, CFO van Microsoft. De afgelopen drie maanden heeft het bedrijf slechts vijf miljoen dollar verdiend aan de smartphones, een daling van meer dan 99 procent in vergelijking met vorig jaar.

Deze aftakeling komt overigens niet als een verrassing. Microsoft begon in 2015 al met het afschrijven van 7,6 miljard dollar op de mobiele divisie, bijna het volledige bedrag dat het bedrijf ooit betaald heeft voor Nokia.

In 2016 schreef Microsoft nog eens 1 miljard dollar af en ontsloeg 1850 mensen die werkzaam waren in de mobiele divisie. Microsoft gaf toen al aan de focus te verleggen door de consumentenmarkt minder aandacht te geven en zich onder andere bezig te houden met de enterprise-markt, maar ook dat was te hoog gegrepen.

"Microsoft had nooit Nokia moeten overnemen, het was een verloren zaak sinds dag 1. Mobiele telefoon [hardware] zou nooit winstgevend worden voor het bedrijf en CEO Satya Nadella wist dat al vanaf dag 1," aldus Jack Gold van J. Gold Associates. "Nadella's plan voor Microsoft draait vooral om de cloud en het bedrijf doet er nu alles aan om dé cloud-provider te worden voor de enterprise-markt. Daarvoor moet je veel apparaten en besturingssystemen ondersteunen en niet focussen op Windows Mobile. Alle bedrijven kunnen maar zoveel aandacht geven en deze aandacht gebruiken om een nieuw ecosysteem op te richten is niet zo slim als het echte doel het pushen van de cloud is. Het beste wat Microsoft vorig jaar heeft gedaan is niet nog meer geld in enterprise-telefoons stoppen."

"Corporate-klanten zaten sowieso niet te wachten op een Windows-phone van Microsoft. Ze vragen: wat moet ik doen om mijn mensen productief te maken? Microsoft's antwoord was niet om een Surface smartphone te maken, een gerucht dat nog steeds de ronde doet onder de fans, maar een dienst die op elk apparaat werkt."