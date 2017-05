5 geflopte mobiele besturingssystemen

Er zijn de afgelopen paar decennia aardig wat mobiele besturingssystemen uitgekomen en een handje vol van deze heeft een aardige impact gemaakt in de mobiele wereld. Vandaag kijken wij niet naar systemen/smartphones die goed zijn ontvangen maar nu zijn vergeten, maar alleen naar systemen die het echt ontzettend slecht gedaan hebben en meer hebben gekost dan opgeleverd, de systemen die nooit zijn aangeslagen bij het grote publiek. De echte floppers.

Meego

MeeGo is de combinatie van Nokia's Debian-platform Maemo en Intel's Mobile Linux, oftewel Moblin. Samen vormden de twee de beoogde Android-concurrent MeeGo. Het OS is gebouwd voor Intel's x86-64-platform waar Intel zelf is gaan ontwikkelen omdat partner Microsoft maar niet met een Atom-compatibele versie van Windows 7 op de proppen kwam.

MeeGo mikte, net als de meeste mobiele systemen nu, niet alleen simpelweg op smartphones en tablets, maar op allerlei systemen waar het in verwerkt kon worden en dat zou onder meer bereikt moeten worden met cross-platform-systeem Qt. MeeGo - alleen verschenen op de N9 - haakte in met API's die daarin geschreven zijn, waardoor het betrekkelijk eenvoudig moest zijn voor ontwikkelaars om MeeGo-apps compatibel te maken met andere besturingssystemen - of andersom apps van andere systemen met MeeGo.

Klinkt goed, maar de makers erkenden in 2011 een probleem met die visie: native apps hadden geen toekomst. Daarnaast trok de belangrijke partner Nokia zich terug. De Finse fabrikant sloot een deal met Microsoft en Microkia-topman Stephen Elop meldde en passant dat MeeGo niets meer was dan een leerproject. MeeGo leek roemloos ten onder te gaan, maar veel ontwikkelaars bleken zo begaan met het lot van hun OS, dat het in verschillende reïncarnaties is teruggekeerd.

Ok, het systeem is daardoor misschien niet echt een flop, het werd immers op handen gedragen door zowel ontwikkelaar, reviewer als consument. Er is echter maar één toestel uitgekomen met het besturingssysteem waardoor het uiteindelijke aantal verkochte telefoons met het besturingssysteem nogal lijkt tegen te vallen. Dat is overigens niet met zekerheid te zeggen aangezien Nokia nooit met de verkoopcijfers naar buiten is gekomen.