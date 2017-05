Dit is de kleinste moderne Android-smartphone van dit moment

Startup Unihertz zwemt keihard tegen de stroming in door te werken aan een super kleine smartphone met Android 7 (Nougat). De startup heeft een crowdfunding-campagne opgezet om te kijken of er genoeg interesse is voor het toestel.

Over interesse hoeft het bedrijf zich echter geen zorgen te maken aangezien het project z'n doel al ruimschoots heeft behaald terwijl er nog 33 dagen op de teller staan. Het bedrijf wilde 30.000 dollar ophalen om onder andere de massaproductie van het toestel te financieren maar heeft inmiddels al meer dan 260.000 dollar opgehaald.

Het 3,6 inch grote toestel komt in twee smaken op de markt. Het standaardtoestel (genaamd Jelly) heeft een 1.1GHz quad-core CPU met 1 GB RAM, 8 GB opslag en een 950 mAh-accu onder de motorkap, verder heeft het toestel ondersteuning voor een Micro-SD-kaart, 2 simkaarten, een TFT LCD scherm met een resolutie van 240 x 432, verwisselbare accu, 8 megapixel rear-camera en 2 megapixel front camera. Deze versie kan je voor 79 dollar aanschaffen als je het project backt via Kickstarter. Daarna zal het toestel ongeveer 100 dollar kosten.

Het bedrijf werkt daarnaast ook aan een krachterige variant, de Jelly Pro. Dit toestel heeft 2GB RAM, 16 GB opslag en voor de rest dezelfde specificaties als de gewone Jelly. Deze versie kost 95 dollar als je het project backt via Kickstarter en zal daarna te koop zijn voor 125 dollar.

De toestellen zullen vanaf augustus verkrijgbaar zijn in de kleuren wit, zwart en blauw.

Het is mooi om te zien dat er steeds meer startups zijn die proberen wat meer variatie aan te brengen in de smartphone-wereld. Vorige maand zagen wij nog hoe startup Livermorium werkte aan een uitschuifbaar toetsenbord voor de Motorola Moto Z-toestellen en in het artikel: Hoe de smartphone gered kan worden zie je onder andere hoe bedrijven als Yota Devices met smartphones op de proppen komen met mooie extra's als E-ink-schermen. Eindelijk weer een beetje variatie in de smartphonemarkt.