Android-beveiliging in groot gevaar

We zijn inmiddels gewend te horen hoeveel verschrikkelijke malware er in omloop is voor het Android-ecosysteem, maar het nieuwe rapport van G Data meldt niet alleen dat er een hoop nieuwe Android-virussen en exploits uit zullen komen dit jaar maar ook dat het er zoveel zijn dat er elke 10 seconden een nieuwe variant zal worden ontdekt.

Buiten de store

Hoewel 8400 malware-ontdekkingen per dag behoorlijk alarmerend klinkt, is het niet zo erg als je denkt. Een zeer groot deel van deze malware komt niet uit de Play Store. Er zijn miljoenen Android phones die zijn aangesloten bij (malafide) 3rd-party app stores en miljoenen gebruikers die (malafide) apps sideloaden om maar niet te hoeven te betalen voor bepaalde apps. Bijna alle besmettingen vinden op deze manier plaats.

Dat betekent overigens niet dat je je geen zorgen hoeft te maken. Android is het populairste mobiele besturingssysteem op dit moment. Hierdoor zullen veel malafide hackers er alles aan doen het systeem te targeten. Google heeft gelukkig al flink wat maatregelen genomen in Nougat en Android O om het aantal besmettingen terug te brengen.

Geen Nougat

Er is alleen één groot probleem: Als we kijken naar de distributienummers van mei draait op dit moment slechts 7,1 procent van alle Android-apparaten in omloop op Nougat. Nog minder dan de 7,5 procent aan Marshmallow-toestellen vorig jaar. Dat betekent niet alleen dat het overgrote deel van alle Android-toestellen een hoop handige features mist, maar ook achter lopen op het gebied van beveiliging. Zelfs een nieuw vlaggenschip als de Galaxy S8 draait op dit moment niet op de allernieuwste versie van Nougat.