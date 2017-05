6 geweldige toetsenbord-smartphones

Smartphones met een hardwarematig toetsenbord zijn al een tijdje uit de gratie en door de jaren heen is het aantal apparaten met die form factor praktisch uit de markt verdwenen. Sinds vorig jaar lijken deze toestellen echter een kleine comeback te maken. En nu er wederom een laptopverbod voor de deur staat, is het wellicht handig zo'n apparaat eens te overwegen zodat je toch nog iets nuttigs kan doen tijdens je reis.

Deze toestellen zorgen ervoor dat je geen kramp in je vingers krijgt van al het geveeg en gedruk op je scherm, moet knijpen met je ogen omdat je de helft van je scherm kwijt bent aan het on-screen toetsenbord en de frustratie die alle typfouten opleveren omdat je geen echte feedback krijgt van het nep-toetsenbord.

Op het gebied van productiviteit hoef je sowieso amper wat in te leveren omdat er tegenwoordig zat apps bestaan waarmee je office-werk kan doen on the go. Wij kijken in dit artikel naar de nieuwere toestellen die standaard zijn uitgerust met een hardwarematig toetsenbord of makkelijk kunnen worden uitgebreid met een toetsenbord dat speciaal is ontworpen voor de apparaten. Wij noemen ook enkele toppers die de tand des tijds goed hebben doorstaan en vandaag de dag nog steeds kunnen worden gebruikt voor zakelijk werk.

