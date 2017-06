6 mooie Android-features die je mist op iOS 11

Noem mij een flip-flopper, maar door de nieuwe features van iOS 11 overweeg ik toch weer te switchen naar het besturingssysteem van Apple, na vorig jaar te zijn gezwicht voor Android.

De nieuwe versie van iOS brengt een hoop moois met zich mee, maar teruggaan naar iOS betekent wel dat ik veel Android-features zal moeten missen. Van de mogelijkheid meerdere gebruikersprofielen aan te maken tot one-touch Google searches op welk scherm je ook bent.

Hier volgen de zes features van Android waar ik van ben gaan houden, maar zal moeten missen als ik terug ga naar iOS.

Meerdere gebruikersaccounts

Het is leuk dat je elementen van de ene naar de andere app kan schuiven in een splitscreen-setting in iOS 11, maar je zou denken dat Apple een stap verder zou gaan en een feature toe zou voegen die al jaren in Android zit: Gebruikersprofielen. Perfect als je familieleden met je iPad willen spelen. Het voorkomt dat zij aan jouw data zitten en/of per ongeluk aankopen doen op jouw naam.

Apple heeft nog steeds niet gedacht aan het mogelijk maken van meerdere profielen (misschien vanwege privacy-redenen?). Dat betekent dat, als je je iPad deelt met je kind, je ook al je data deelt, waaronder je e-mail, browsertabs, Facebook... alles.