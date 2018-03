Alles wat je moet weten over het nieuwe wifi-ax

Elke nieuwe Wi-Fi-standaard heeft grote verbeteringen met zich meegebracht qua prestaties. De recentste, 802.11ac, heeft een indrukwekkende maximale doorvoersnelheid van 1,3 Gbps. Maar zelfs dat is niet voldoende om de groeiende vraag bij te benen en mensen in hotels, winkelcentra, treinen, voetbalstadions en elders vragen regelmatig luidkeels: "Waarom is wifi zo traag?"

Meer dan doorvoersnelheid

De nieuwe High-Efficiency Wireless-standaard, oftewel 802.11ax, belooft een verviervoudiging van de doorvoersnelheid, maar belangrijker: het is speciaal ontworpen om beter om te kunnen gaan met drukbevolkte gebieden waar veel gebruikers tegelijk verbinding maken met hetzelfde netwerk. Dat is vooral een belangrijke verbetering voor reizigers, voetbalgenieters, winkelend publiek en meer.

Ook is de standaard beter geschikt voor IoT-uitrol, voor thuisomgevingen waar het draadloze netwerk zwaar wordt belast, in appartementencomplexen en in kantoren die bandbreedtevretende toepassingen als videovergaderen gebruiken. Een van de voordelen is verder het offloaden van mobiel verkeer. Als 4G niet dekkend is of het mobiele netwerk te zwaar wordt belast, kan verkeer worden overgenomen door wifi-netwerken.

