Zo controleer je of je VPN-dienst echt veilig is

Voordat je je VPN-instellingen uitpluist is het verstandig te kijken hoe jouw computer eruit ziet voor buitenstaanders als je zonder gebruik van deze diensten verbinding maakt met het internet. Er zijn bijvoorbeeld verschillende websites die je kan bekijken die jou vertellen wat jouw IP-adres is.

Als je in je favoriete zoekmachine "wat is mijn ip" of "what is my ip" intypt, krijg je een hele waslijst van websites waar je direct kan zien wat jouw IP-adres is. Dit is een mooi begin, maar er zijn nog meer dingen die je moet controleren. De kans is namelijk aanwezig dat jouw VPN-dienst alsnog privégegevens lekt.

Dieper

Jouw publieke IP-adres is een van de vele manieren waarop privé-informatie kan uitlekken via een VPN, maar je kan ook informatie lekken via Domain Name System (DNS)-aanvragen, WebRTC, torrents en geolocaties.

Je kan controleren of dit het geval is door naar ipleak.net te gaan. Deze website checkt alle genoemde lek-mogelijkheden. Onthoud deze uitkomsten, sluit de site, maak verbinding met je VPN en navigeer nogmaals naar IPLeak om te kijken of je overeenkomsten ziet. Als je VPN goed is geconfigureerd zouden alle uitkomsten anders moeten zijn dan de uitkomsten die je kreeg zonder VPN.