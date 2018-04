Lasers zorgen voor data en stroom op afstand

Draadloos opladen bestaat met inductietechnologie, maar daarbij moet het oplaadelement zich in een nauw magnetisch veld bevinden, meestal uitgestraald via een oplaadmap. Opladen op afstand komt een stap dichterbij, dankzij onderzoek van de University of Washington. Een dunne laserstraal moet mobiele apparaten aan de andere kant van een ruimte kunnen voorzien van energie.

Stroom op 15m afstand

De Amerikaanse universiteit heeft geëxperimenteerd met een futuristisch idee om computers op een dag te kunnen laten draaien zonder stekkers en draden - voor zowel data als energie. Het systeem werkt tot een afstand van ongeveer 15 meter en detecteert apparaten met onhoorbare akoestische signalen. Het stuurt dan een korte stoot van energie ernaartoe en doet dat veilig, zodat het wellicht schaalbaar is voor het gebruik met computers.

Tel daarbij op dat 5G de eerste stap is om draadloos overal voor in te zetten omdat netwerken van de nabije toekomst onbekabeld zijn en dit nieuws is extra interessant, omdat ook data-overdracht met deze techniek mogelijk is. De uitdaging is dat lasers gevaarlijk zijn voor mensen: iemand mag niet in het pad van de laser lopen. De universiteit denkt daarvoor een oplossing te hebben.