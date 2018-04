De IP-adressen zijn nu echt op

We moeten nu echt over naar IPv6.

Op de website van de Réseaux IP Européens (RIPE) is te zien dat er geen IP-adressen meer beschikbaar zijn om uit te geven (behalve een handjevol gereserveerde adressen). Regional Internet Registries (RIRs) trokken in 2011 al aan de bel en meldden dat het aantal adressen op aan het raken was. De Asia Pacific Network Information Centre meldde dat zelfde jaar al geen adressen meer te hebben.

RIPE liet in 2012 al weten niks meer te hebben (behalve gereserveerde adressen) en LACNIC (Latin America and Caribbean Network Information Centre) volgde in 2014. De Amerikaanse tak, ARIN (American Registrey for Internet Numbers) gaf in 2015 aan door alle adressen heen te zijn.

De gereserveerde adressen werden apart gehouden voor bedrijven die nog helemaal geen Ipv4-ruimte hadden. Het uitdelen van deze adressen werd als "phase 3" uitgerold door onder andere LACNIC. Nu deze gereserveerde adressen ook op zijn, ziet het er naar uit dat er toch echt snel overgestapt moet worden naar IPv6.